В Раде пришли в ярость после слов Зеленского о предпочтении вести боевые действия: «Народу — гробы»

Нардеп Дмитрук раскритиковал Зеленского за слова о возможном отказе от мира с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Верховной раде раскритиковали заявления Владимира Зеленского из-за его возможного намерения отказаться от мира с Россией. С соответствующим заявлением выступил нардеп Артем Дмитрук.

«Народу — гробы, ему — власть. Все по-честному», — сказал нардеп.

Накануне в беседе с The Atlantic Зеленский отметил, что готов к продолжению конфликта, если условия соглашения его не устроят. При этом, по данным СМИ, окончательное решение по территориям может быть вынесено на возможный референдум.

Помимо этого, издание со ссылкой на источники подчеркивало, что Киев может пойти на территориальные уступки — речь может идти об отказе от контроля над восточной части ДНР.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас рано говорить о желании Зеленского провести выборы на Украине.

