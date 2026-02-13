В Одесской области зафиксированы перебои со светом, водой и отоплением

Одесская область частично осталась без электричества, а также столкнулась с перебоями в подаче воды и отопления. Об этом сообщил глава администрации Одесской области Олег Кипер.
«На территории Одесского района в результате атаки наблюдаются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением», — написал глава в Telegram-канале.
Накануне украинское издание «Страна» писало, что жители Одессы вновь вышли на протесты и перекрыли дорогу из-за отсутствия света в городе.
Немногим ранее KP.RU писал, что в Одесской области был нанесен значительный ущерб объекту энергетической инфраструктуры, принадлежащему холдингу ДТЭК. Ремонтные работы на поврежденном оборудовании потребуют значительных временных затрат.
За пару дней до этого в Одессе прозвучало несколько взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.