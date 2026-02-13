При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека

Как уточнил глава региона, серьезные повреждения получил жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, в больницу доставили 12-летнего подростка.
Также 18-летний юноша и женщина госпитализированы в Красноармейском районе. Угрозы жизни пострадавших нет.
