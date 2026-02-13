Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

Источник: © РИА Новости

Как уточнил глава региона, серьезные повреждения получил жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, в больницу доставили 12-летнего подростка.

Также 18-летний юноша и женщина госпитализированы в Красноармейском районе. Угрозы жизни пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше