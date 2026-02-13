В результате атаки БПЛА ВСУ пострадали три человека в Волгоградской области

Дом многодетной семьи в Волгоградской области поврежден в результате атаки БПЛА ВСУ, также госпитализированы 12-летний мальчик, 18-летний парень и женщина. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Губернатор уточнил, что в городе и окрестностях зафиксированы повреждения частных домов. В хуторе Ямы серьезно пострадал дом многодетной семьи, госпитализирован ребенок 12 лет. В Красноармейском районе — 18-летний юноша и женщина.
Кроме этого, глава региона уточнил, что зафиксированы также падения обломков БПЛА на территории нескольких промышленных предприятий города и области. Бочаров добавил, что поручил организовать необходимую работу специальным службам региона.
Как ранее проинформировал губернатор Вячеслав Гладков, в Белгородской области в результате атаки ВСУ погиб мирный житель.