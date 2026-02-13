Ричмонд
Дроны атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области

В Волгоградской области обломки БПЛА повредили жилые дома.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде БПЛА упали вблизи жилых домов, обломки дронов также обнаружены на территории промышленных предприятий области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров.

«Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — передает в Telegram-канале администрации региона.

Глава также сообщил, что ПВО отражает массовую террористическую атаку дронов на Волгоградскую область.

Уточняется, что дроны упали по двум адресам — бульвар 30-летия Победы и проспект Героев Сталинграда. В результате повреждены машины, в квартирах выбиты стекла. Фрагменты дронов также обнаружены на территории нескольких промышленных предприятий города и области.

Днем ранее Бочаров сообщил, что после ракетной атаки возник пожар на объекте Минобороны в Волгоградской области.

