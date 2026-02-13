Дроны атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области

В Волгограде БПЛА упали вблизи жилых домов, обломки дронов также обнаружены на территории промышленных предприятий области. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров.
«Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры», — передает в Telegram-канале администрации региона.
Глава также сообщил, что ПВО отражает массовую террористическую атаку дронов на Волгоградскую область.
Уточняется, что дроны упали по двум адресам — бульвар 30-летия Победы и проспект Героев Сталинграда. В результате повреждены машины, в квартирах выбиты стекла. Фрагменты дронов также обнаружены на территории нескольких промышленных предприятий города и области.
Днем ранее Бочаров сообщил, что после ракетной атаки возник пожар на объекте Минобороны в Волгоградской области.