Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, комментируя очередную атаку ВСУ с применением дронов, акцентировал внимание на том, что преступный киевский режим в ночь на 13 февраля намеренно атаковал жилые дома в регионе.

Источник: v102.ru

Напомним, что падение дронов ВСУ в ночь на пятницу в Волгоградской области было зафиксировано в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В хуторе Ямы БПЛА повредил дом многодетной семьи — в результате удара был госпитализирован 12-летний ребенок.

В Дзержинском районе Волгограда повреждены дома на бульваре 30-летия Победы, 56, 8-й Воздушной Армии, 9А. В Красноармейском районе БПЛА повреждено остекление в доме на проспекте им. Героев Сталинграда.

В общей сложности пострадали в результате теракта, по данным на этот час, три человека. К счастью, угрозы их жизням нет.

Комментируя ситуацию, Андрей Бочаров подчеркнул:

— Подразделения ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражают массовую террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры.

Угроза беспилотной опасности в Волгоградской области сохраняется. Оперативные службы работают на месте падения БПЛА.

