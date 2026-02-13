Ричмонд
ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 58 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 12 февраля до 7.00 мск 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Бойцы сбили 43 БПЛА в Волгоградской области, 12 — в Ростовской, два — в Курской и один — в Крыму.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированном налете БПЛА. Их обломки упали рядом с жилыми домами в Волгограде и на территории промпредприятий в области. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Пострадали три человека, в том числе 12-летний школьник. Угрозы их жизни нет.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

