ПВО ночью сбила 58 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 12 февраля до 7.00 мск 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Бойцы сбили 43 БПЛА в Волгоградской области, 12 — в Ростовской, два — в Курской и один — в Крыму.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированном налете БПЛА. Их обломки упали рядом с жилыми домами в Волгограде и на территории промпредприятий в области. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Пострадали три человека, в том числе 12-летний школьник. Угрозы их жизни нет.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.