«Кричали открывать огонь на поражение»: Солдаты ВСУ при сдаче в плен отказались стрелять по российским бойцам

Украинские гранатометчики отказались выполнять приказ командиров и открывать огонь по российским бойцам при сдаче в плен. Об этом ТАСС рассказал боец ВСУ Евгений Берестенко.
Мужчина рассказал, что российские военные начали стучать в дверь дома, где он сидел вместе с сослуживцами, и предложили сдаваться.
«Нам в рацию командиры кричали открывать огонь на поражение. Но мы его не собирались открывать, потому что все хотят домой вернуться, да и своя жизнь дороже», — признался Берестенко.
Он также добавил, что российские военные отнеслись к ним в плену по-человечески.
Ранее украинские боевики с белым флагом сами пришли на российские позиции. Там бойцы ВС РФ напоили пленных чаем. До этого солдаты ВСУ сдавались в плен с дикими криками о детях.