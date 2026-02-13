Ночью 13 февраля над Ростовской областью ПВО уничтожила 12 БПЛА

Кроме этого, с 20:00 до 23:00 над регионом были уничтожены еще 43 дрона. Режим беспилотной опасности в области сохраняется.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью и утром 13 февраля БПЛА уничтожены в Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.
