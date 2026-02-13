Открыта горячая линия для пострадавших от атаки ВСУ волгоградцев

— Прокуратура Волгоградской области контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи населению. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляют территориальные прокуроры, — сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, в прокуратуре для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: тел. +79608921020.
Напомним, что в результате атаки БПЛА ранения предварительно получили трое человек, разрушения отмечаются сразу в нескольких районах Волгограда и области.