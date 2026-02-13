Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье похоронят погибшего на СВО боевого офицера из Звездного

Капитан Владимир Пискунов погиб в сентябре 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В ЗАТО Звездный 13 февраля проводят в последний путь погибшего на СВО земляка. При исполнении воинского долга погиб капитан Пискунов Владимир Валентинович.

Владимир Пискунов родился 10 февраля 1960 года в Выборге Ленинградской области. В 1980 году окончил Выборгское авиационное техническое училище, затем работал по специальности бортовым техником вертолета Ми-8 до 1983 года.

С июня 1983 года проходил службу в должности бортового техника стрелка 159-й Отдельной вертолетной эскадрильи войсковой части № 93413. Уволился в запас по сокращению штата в 1997 году.

В ноябре 2023 года Владимир Валентинович заключил контракт с Минобороны РФ. В зоне проведения специальной военной операции проходил службу командиром штурмового взвода войсковой части № 34492. В составе штурмовой группы капитан Пискунов 21 сентября 2024 года выдвинулся в направлении позиций противника. Погиб под артиллерийским обстрелом в районе населенного пункта Дзержинск.

Прощание с погибшим офицером состоится 13 февраля с 11:00 во Дворце культуры поселка Звездный. Администрация ЗАТО Звездный выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка.