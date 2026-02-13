В Прикамье похоронят погибшего на СВО боевого офицера из Звездного

В ноябре 2023 года Владимир Валентинович заключил контракт с Минобороны РФ. В зоне проведения специальной военной операции проходил службу командиром штурмового взвода войсковой части № 34492. В составе штурмовой группы капитан Пискунов 21 сентября 2024 года выдвинулся в направлении позиций противника. Погиб под артиллерийским обстрелом в районе населенного пункта Дзержинск.