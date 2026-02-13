Киевский режим пытается убедить население в успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», — заявил собеседник агентства.
По его словам, украинские власти распространяют в социальных сетях фейковые материалы, в том числе фальшивые кадры с установкой своих флагов.
Ранее ВСУ попытались отыграть позиции в Сумской области. Однако контратаки закончились поражением. Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали сразу несколько групп украинских солдат. Все произошло около Мирополья и Варачина.
Незадолго до этого российские войска уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ в Сумской области. Это подразделение занималось постановкой минных заграждений.