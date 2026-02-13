Экс-разведчик Риттер заявил, что США проиграют войну Ирану

Военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил в социальной сети X*, что американцы не смогу победить Иран, развязывать войну с ним бессмысленно, республика превосходит по мощи США.
По его словам, он пришел к такому выводу, вспомнив военные действия в Ираке, — в 1991 году США направили в регион шесть авианосных ударных групп в рамках операции «Буря в пустыне». Находившиеся на борту самолеты, вместе с сотнями американских истребителей F-15, F-16 и A-10 ВВС, не смогли помешать Ираку выпустить почти 50 ракет SCUD по Израилю за примерно 40 дней операций.
Также во время войны в Персидском заливе, американские и израильские зенитные ракетные комплексы Patriot не уничтожили ни одной иракской ракеты SCUD. Тот же дефицит противоракетной обороны сохраняется и сегодня, отметил экс-разведчик.
«По площади Иран в четыре раза больше Ирака. Его оборонительные системы гораздо более совершенны, чем у Ирака. А его ракетные войска готовы ежедневно обрушивать сотни ракет на Израиль и американские военные базы в случае начала боевых действий. Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить их. У нас нет таких возможностей. Война с Ираном — это бессмысленное занятие. Мы проиграем войну», — подчеркнул Риттер.
Он добавил, что, в свою очередь, проиграет и президент США Дональд Трамп — на промежуточных выборах.
«Нетаньяху это знает. Его визит носит оборонительный, а не наступательный характер», — подытожил Риттер.
Ранее Риттер назвал неизбежной капитуляцию Украины в конфликте с Россией.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.