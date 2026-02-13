Экс-разведчик Риттер заявил, что США проиграют войну Ирану

«По площади Иран в четыре раза больше Ирака. Его оборонительные системы гораздо более совершенны, чем у Ирака. А его ракетные войска готовы ежедневно обрушивать сотни ракет на Израиль и американские военные базы в случае начала боевых действий. Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить их. У нас нет таких возможностей. Война с Ираном — это бессмысленное занятие. Мы проиграем войну», — подчеркнул Риттер.