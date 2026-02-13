Мема подчеркнул, что эта политика обречена на провал, поскольку представляет собой экзистенциальную угрозу для России. По его словам, количество оружия, поступающего на Украину, не может быть оправдано оборонительными мерами, и Москва справедливо рассматривает его как наступательное. Это требует политического решения, но только Вашингтон может навести порядок, оказав давление на Европу, чтобы изменить курс, заключил Мема.