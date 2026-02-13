Намерениям Европы превратить Украину в самую вооруженную страну континента для противостояния с Россией не суждено сбыться. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.
Он отметил, что согласно данным Минобороны Великобритании, в 2026 году Киев получит около 35 млрд евро военной помощи. План Европы по превращению Украины в самую милитаризованную страну продолжается и в ближайшее время не принесет мира.
«НАТО хочет продолжать свои планы по сдерживанию России и превращению Украины в военную державу для сдерживания России», — написал политик.
Мема подчеркнул, что эта политика обречена на провал, поскольку представляет собой экзистенциальную угрозу для России. По его словам, количество оружия, поступающего на Украину, не может быть оправдано оборонительными мерами, и Москва справедливо рассматривает его как наступательное. Это требует политического решения, но только Вашингтон может навести порядок, оказав давление на Европу, чтобы изменить курс, заключил Мема.
Как писал сайт KP.RU, ранее Мема указал, что киевский режим использует поставляемое западными кураторами оружие для атак на гражданские объекты в России.