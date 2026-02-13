«Начался кошмар»: семье из Северска пришлось полтора года прятать дочь от украинских служб

Отказавшаяся от эвакуации на территорию Украины семья из города Северск полтора года прятала свою дочь от украинских служб. Об этом рассказала мать девочки Наталья.
«Они сначала пришли из горсовета, спросили, согласны ли мы выезжать, я сказала — нет… Я написала отказ… Буквально через неделю начался у нас кошмар», — приводит РИА Новости ее слова.
Наталья отметила, что после написания отказа от эвакуации к семье постоянно приходили представители различных служб, в том числе Службы безопасности Украины (СБУ), полиции и органов опеки.
«По 10 и по 20 человек приезжали — искали. Угрожали посадить. Говорили, что если найдем ребенка, вам будет сильно плохо, можете с мужем не увидеться больше… Угрожали автоматами», — заявила она.
По ее словам, для девочки в доме делали тайники, включая подвал и мебель. Если во двор приходили службы, девочка быстро пряталась. О нахождении девочки семья призналась только российским солдатам, которые затем их эвакуировали.
Ранее одна из местных жительниц рассказала, что украинские силовики охотились на детей в Северске, чтобы принудительно вывезти их. Женщина сообщила, что они выламывали двери в жилищах, где находились несовершеннолетние. Это делалось в присутствии иностранных журналистов.