Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж: для чего это нужно

Гладков уточнил, что за последнее время участились атаки беспилотников украинской армии, в том числе FPV-дронов, по мирным жителям, которые передвигаются в зеленой камуфляжной форме. Он считает, что отказ от такой одежды может снизить риски для гражданского населения в условиях сохраняющейся напряженной обстановки в приграничье.