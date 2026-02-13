Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж: для чего это нужно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных территорий региона с просьбой отказаться от ношения камуфляжной и военной одежды.
По его словам, рекомендация касается граждан, проживающих в приграничных муниципалитетах, особенно в 25-километровой зоне, а также тех, кто по служебной или иной необходимости приезжает на эти территории.
«Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зелёную форму», — написал глава региона в канале на платформе Max.
Гладков уточнил, что за последнее время участились атаки беспилотников украинской армии, в том числе FPV-дронов, по мирным жителям, которые передвигаются в зеленой камуфляжной форме. Он считает, что отказ от такой одежды может снизить риски для гражданского населения в условиях сохраняющейся напряженной обстановки в приграничье.
Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин охарактеризовал атаки украинской армии на инфраструктуру Белгородской области как беспрецедентные. По его словам, команда губернатора региона, федеральные органы и ресурсоснабжающие компании прилагают максимум усилий для быстрого устранения последствий.