Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж: для чего это нужно

Гладков призвал жителей белгородского приграничья не носить камуфляж.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям приграничных территорий региона с просьбой отказаться от ношения камуфляжной и военной одежды.

По его словам, рекомендация касается граждан, проживающих в приграничных муниципалитетах, особенно в 25-километровой зоне, а также тех, кто по служебной или иной необходимости приезжает на эти территории.

«Пожалуйста, дорогие друзья, в идеале, чтобы вы не носили камуфляжную, военную или зелёную форму», — написал глава региона в канале на платформе Max.

Гладков уточнил, что за последнее время участились атаки беспилотников украинской армии, в том числе FPV-дронов, по мирным жителям, которые передвигаются в зеленой камуфляжной форме. Он считает, что отказ от такой одежды может снизить риски для гражданского населения в условиях сохраняющейся напряженной обстановки в приграничье.

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин охарактеризовал атаки украинской армии на инфраструктуру Белгородской области как беспрецедентные. По его словам, команда губернатора региона, федеральные органы и ресурсоснабжающие компании прилагают максимум усилий для быстрого устранения последствий.