Российские бойцы разработали новый вид защиты орудий от дронов ВСУ

Накладная система защиты успешно опробована артиллерийскими расчетами в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы ремонтной роты группировки войск «Север» создали конструкцию, которая защищает артиллерийские орудия во время буксировки от атак беспилотников противника. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир подразделения с позывным «Пушкин».

Он отметил, что боевики сейчас применяют очень большое количество FPV-дронов, а также гексакоптеров типа «Баба-яга», производят сбросы различных видов боеприпасов.

«Разработали чертеж для защиты буксируемых орудий, до этого мы такого не делали», — сказал военнослужащий.

Командир объяснил, что накладная система защиты успешно опробована артиллерийскими расчетами на Харьковском направлении. Уже ведутся работы по совершенствованию защиты с учетом опыта передовой, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, бойцы ВС РФ производят антидроновые насадки на патроны для автомата Калашникова в полевой лаборатории. Внутри боеприпаса находятся шесть дробин определенного калибра. Конечный вариант по форме идентичен обычному патрону.