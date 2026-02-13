Российские бойцы разработали новый вид защиты орудий от дронов ВСУ

Бойцы ремонтной роты группировки войск «Север» создали конструкцию, которая защищает артиллерийские орудия во время буксировки от атак беспилотников противника. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир подразделения с позывным «Пушкин».
Он отметил, что боевики сейчас применяют очень большое количество FPV-дронов, а также гексакоптеров типа «Баба-яга», производят сбросы различных видов боеприпасов.
«Разработали чертеж для защиты буксируемых орудий, до этого мы такого не делали», — сказал военнослужащий.
Командир объяснил, что накладная система защиты успешно опробована артиллерийскими расчетами на Харьковском направлении. Уже ведутся работы по совершенствованию защиты с учетом опыта передовой, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, бойцы ВС РФ производят антидроновые насадки на патроны для автомата Калашникова в полевой лаборатории. Внутри боеприпаса находятся шесть дробин определенного калибра. Конечный вариант по форме идентичен обычному патрону.