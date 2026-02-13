Российские войска нашли эффективный способ борьбы с «Бабой-ягой» ВСУ

Также в публикации подтвердили, что вслед за российскими военными противник начал активнее применять беспилотники на оптоволокне — они нечувствительны к средствам радиоэлектронной борьбы. Однако и с ними украинским операторам приходится туго: бойцы ВС России используют против таких дронов обычные дробовики, которые берут с собой при передвижении на технике.