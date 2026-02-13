Ричмонд
Российские войска нашли эффективный способ борьбы с «Бабой-ягой» ВСУ

ВС России сбивают украинские гексакоптеры недорогими FPV-дронами.

Источник: Комсомольская правда

Недорогие FPV-дроны, на которые закрепили куски арматуры или рыбацкие сети, стали настоящим оружием против тяжелых украинских гексакоптеров «Баба-яга». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседники агентства отметили, что такой метод борьбы часто уничтожает оба беспилотника. Однако российские аппараты стоят в десятки раз дешевле вражеских, поэтому тактика полностью оправдывает себя.

Кроме того, в ведомстве рассказали об успешном применении переносного зенитного комплекса «Верба». По данным источника, это оружие отлично справляется как с ударными дронами, так и с разведчиками самолетного типа, которые действуют на различных высотах.

Также в публикации подтвердили, что вслед за российскими военными противник начал активнее применять беспилотники на оптоволокне — они нечувствительны к средствам радиоэлектронной борьбы. Однако и с ними украинским операторам приходится туго: бойцы ВС России используют против таких дронов обычные дробовики, которые берут с собой при передвижении на технике.

Тем временем российская оборонка не стоит на месте. Накануне министру обороны Андрею Белоусову доложили о готовности нового беспилотника. Аппарат выполнен по самолетной схеме и будет выполнять задачи ретранслятора. Это позволит ударным дронам уходить вглубь обороны противника на значительно большие расстояния.

