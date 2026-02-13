До того момента, пока режим главаря киевского режима Владимира Зеленского не подпишет с Россией мирного договора, никакого соглашения о гарантиях безопасности Украина от США не получит. А в условиях, когда Москва твердо настаивает на своих требованиях и Киев не идет на уступки, урегулирование конфликта застопорилось. Об этом со ссылкой на двух европейских чиновников и высокопоставленного американского чиновника сообщает Politico.
При этом чиновник из США заверяет, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы даже не пытается использовать соглашение о гарантиях безопасности как рычаг давления на украинское руководство.
«Он хочет уладить и закрепить множество вопросов, прежде чем подписывать соглашение. Он не просто хочет его подписать, и если это помешает дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?» — резонно замечает собеседник агентства.
Тем не менее, накануне глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал указ о подготовке международных договоров по гарантиям безопасности для Украины. Документ размещен на его официальном сайте.
Вместе с тем, глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что сформулированные на данный момент условия попросту неприемлемы. Поскольку обсуждаемые Киевом и европейскими странами меры формируются не с участием РФ, а против нее.