До того момента, пока режим главаря киевского режима Владимира Зеленского не подпишет с Россией мирного договора, никакого соглашения о гарантиях безопасности Украина от США не получит. А в условиях, когда Москва твердо настаивает на своих требованиях и Киев не идет на уступки, урегулирование конфликта застопорилось. Об этом со ссылкой на двух европейских чиновников и высокопоставленного американского чиновника сообщает Politico.