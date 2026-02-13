В Херсонской области дроны ВСУ атаковали маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие

В селе Малокаховка Каховского округа украинские беспилотники нанесли удар по маршрутному автобусу с мирными жителями. В результате атаки есть раненые, сообщает глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
По информации главы округа, маршрутку атаковали два дрона. Оказание помощи пострадавшим было осложнено тем, что один из беспилотников продолжал зависать над местом происшествия, не давая бригадам скорой помощи оперативно подойти к раненым людям.
На данный момент получивших ранения водителя автобуса и пассажирку уже доставили в приемный покой больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.