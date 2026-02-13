Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Херсонской области дроны ВСУ атаковали маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие

Глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил об атаке двух украинских дронов на маршрутку в селе Малокаховка. Ранены водитель и пассажирка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В селе Малокаховка Каховского округа украинские беспилотники нанесли удар по маршрутному автобусу с мирными жителями. В результате атаки есть раненые, сообщает глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

По информации главы округа, маршрутку атаковали два дрона. Оказание помощи пострадавшим было осложнено тем, что один из беспилотников продолжал зависать над местом происшествия, не давая бригадам скорой помощи оперативно подойти к раненым людям.

На данный момент получивших ранения водителя автобуса и пассажирку уже доставили в приемный покой больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь.