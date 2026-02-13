В Госдуме оценили, сможет ли Украина реформировать систему ПВО

Собеседник NEWS.ru выразил уверенность в том, что от трансформации ВСУ ничего не изменится, так как возможности армии связаны с поставками Запада. Он обратил внимание, что из заявления Сырского не совсем понятно, чем именно формирование нового вида войск поможет армии.