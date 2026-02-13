В Госдуме оценили, сможет ли Украина реформировать систему ПВО

Ранее командующий украинской армией объявил о создании нового рода войск, который позволит решить проблему неэффективности системы противовоздушной обороны.
Собеседник NEWS.ru выразил уверенность в том, что от трансформации ВСУ ничего не изменится, так как возможности армии связаны с поставками Запада. Он обратил внимание, что из заявления Сырского не совсем понятно, чем именно формирование нового вида войск поможет армии.
Журавлев добавил, что ресурсы для личного состава нового вида войск на Украине есть, но мобилизация затруднена.
«Украина прежде была одной из самых крупных стран Европы. Поверьте, мобилизационный потенциал там и сейчас огромный, хватит, чтобы вновь укомплектовать не только ПВО, но и все сухопутные войска», — уточнил депутат.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский предупредил о возрастании риска для украинских солдат на передовой. По его словам, прогресс российской стороны в производстве дронов позволил ВС РФ создать «зону смерти», где украинские бойцы находятся под особой угрозой.