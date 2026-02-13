Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне «Юга» за неделю

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. За неделю нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 925 военнослужащих, два танка, включая танк Leopard производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин. Уничтожены 71 автомобиль, 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке.