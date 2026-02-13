Ричмонд
ВСУ потеряли свыше 1130 военных в зоне действия «Запада» за неделю

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за неделю нанесла поражение формированиям украинским бригад, в том числе бригаде охраны генерального штаба ВСУ, противник потерял более 1,1 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Глушковка Харьковской области.

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 106 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 30 складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в недельной сводке ведомства.