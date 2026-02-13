ВСУ потеряли свыше 1130 военных в зоне действия «Запада» за неделю

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 106 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожено 30 складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в недельной сводке ведомства.