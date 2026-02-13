Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2830 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщили в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Восток” противник потерял более 2830 военнослужащих, танк, 57 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и восемь артиллерийских орудий», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что силы «Востока» за неделю нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, семи штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области», — отметили в министерстве обороны РФ.