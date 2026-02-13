ВСУ потеряли почти 1900 военных в зоне действий «Центра» за неделю

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 1895 военнослужащих, пять танков, включая два танка Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении.