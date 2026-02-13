Коц: пять сбитых британских «суперракет» лишили Киев 5 миллионов евро за сутки

Киев позиционировал эти ракеты как «оружие победы», представив их в августе 2025 года в качестве собственной разработки. Однако, по данным источников, изделие визуально и технически напоминает ракету FP-5 производства британско-эмиратской компании Milanion Group. Журналист предполагает, что речь идет о так называемой «отверточной сборке» или простом переименовании западных образцов.