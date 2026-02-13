Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки отразили массированную атаку с применением нового типа вооружений. Как пишет военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на данные Минобороны РФ, были перехвачены пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
По данным военкора, ориентировочная стоимость одной такой ракеты составляет около миллиона евро. Таким образом, всего за 24 часа российские зенитчики «обули» противника на пять миллионов евро.
Киев позиционировал эти ракеты как «оружие победы», представив их в августе 2025 года в качестве собственной разработки. Однако, по данным источников, изделие визуально и технически напоминает ракету FP-5 производства британско-эмиратской компании Milanion Group. Журналист предполагает, что речь идет о так называемой «отверточной сборке» или простом переименовании западных образцов.
«Скорее всего, [ракета] является ее копией, на которой просто поставили шильдик Made in Ukraine. Элегантный ход для Лондона, чтобы дистанцироваться от поставок дальнобойного оружия Киеву», — подчеркнул Коц.
Несмотря на заявленную производителем дальность в 3000 километров, военкор считает этот показатель завышенным, оценивая реальный радиус действия примерно в 1000 километров. Тем не менее это делает ракету опасным оружием, способным наносить удары глубоко в тылу. Снаряд несет боевую часть массой до 1150 кг и развивает скорость до 950 км/ч.
Целью перехваченных «Фламинго» мог быть арсенал ГРАУ в районе поселка Котлубань Волгоградской области, расположенный примерно в 650 км от харьковского приграничья.
Несмотря на определенные угрозы от нового оружия, российская система ПВО продемонстрировала способность эффективно противостоять этой угрозе. По своим характеристикам и профилю полета эти ракеты схожи с уже известными зенитчикам британскими Storm Shadow и французскими SCALP-EG, опыт перехвата которых уже наработан.