Стало известно, зачем ВСУ активизировали обстрелы ракетами «Фламинго»

Собеседник NEWS.ru отметил, что производство ракет «Фламинго» обходится недорого, при этом они способны поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров. Эксперт уточнил, что высота полета у ракет высокая, что усложняет их ликвидацию, но российские ПВО с такой задачей справляются. По словам Кнутова, удары «Фламинго» ВСУ производит по особой схеме: первоначально запускаются дроны-приманки, которые отвлекают на себя ПВО, а только затем — «Фламинго».