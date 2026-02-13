Стало известно, зачем ВСУ активизировали обстрелы ракетами «Фламинго»

Собеседник NEWS.ru отметил, что производство ракет «Фламинго» обходится недорого, при этом они способны поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров. Эксперт уточнил, что высота полета у ракет высокая, что усложняет их ликвидацию, но российские ПВО с такой задачей справляются. По словам Кнутова, удары «Фламинго» ВСУ производит по особой схеме: первоначально запускаются дроны-приманки, которые отвлекают на себя ПВО, а только затем — «Фламинго».
«Видно, ВСУ восстановили заново предприятие, и поэтому подобная атака “Фламинго” повторилась. Думаю, ракеты также стали использоваться из-за скорого этапа новых переговоров с РФ и США», — объяснил эксперт.
Кнутов добавил, что активизация атак также объясняется стремлением Киева подтвердить для западных спонсоров свою боеспособность, чтобы гарантированно получить финансирование.
«Кроме того, на Украине идет подготовка к возможным выборам. В то же время Киеву надо показать Западу, что он сопротивляется и делает это активно», — уточнил эксперт.
Он отметил, что у российской армии есть два варианта решения проблем с обстрелами «Фламинго»: уничтожить предприятия, где выпускаются ракеты, и усилить ПВО для отражения их атак.