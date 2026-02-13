Ричмонд
Стало известно, зачем ВСУ активизировали обстрелы ракетами «Фламинго»

ВСУ стали активнее применять крылатые ракеты собственного производства «Фламинго», чтобы воспрепятствовать активизации переговорного процесса с Москвой, продемонстрировать боеспособность Европе и убедить украинцев, что страна имеет ресурсы для продолжения конфликта. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник NEWS.ru отметил, что производство ракет «Фламинго» обходится недорого, при этом они способны поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров. Эксперт уточнил, что высота полета у ракет высокая, что усложняет их ликвидацию, но российские ПВО с такой задачей справляются. По словам Кнутова, удары «Фламинго» ВСУ производит по особой схеме: первоначально запускаются дроны-приманки, которые отвлекают на себя ПВО, а только затем — «Фламинго».

«Видно, ВСУ восстановили заново предприятие, и поэтому подобная атака “Фламинго” повторилась. Думаю, ракеты также стали использоваться из-за скорого этапа новых переговоров с РФ и США», — объяснил эксперт.

Кнутов добавил, что активизация атак также объясняется стремлением Киева подтвердить для западных спонсоров свою боеспособность, чтобы гарантированно получить финансирование.

«Кроме того, на Украине идет подготовка к возможным выборам. В то же время Киеву надо показать Западу, что он сопротивляется и делает это активно», — уточнил эксперт.

Он отметил, что у российской армии есть два варианта решения проблем с обстрелами «Фламинго»: уничтожить предприятия, где выпускаются ракеты, и усилить ПВО для отражения их атак.

