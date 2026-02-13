Снайперы группировки «Центр» в зоне СВО учатся сбивать дроны. Видео

Снайперы подразделений специального назначения группировки войск «Центр» проходят курс интенсивной боевой подготовки на тыловых полигонах в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие отрабатывают уничтожение беспилотников и тактику высокомобильных групп, сообщает Минобороны.
Одной из ключевых особенностей подготовки стала адаптация снайперских комплексов для борьбы с гексакоптерами противника. Для этого винтовки оснастили лазерными дальномерами и системами автобаллистики.
Интеллектуальные системы автоматически рассчитывают траекторию полета пули и отображают точку предполагаемого попадания. Это позволяет снайперам эффективно поражать малоразмерные воздушные цели, значительно снижая возможности беспилотной авиации ВСУ на линии боевого соприкосновения.
Помимо стрельбы по дронам, бойцы отрабатывают действия при внезапной встрече с противником в условиях городской застройки. В таких ситуациях воины используют не только винтовки, но и автоматы Калашникова с тепловизионными прицелами.