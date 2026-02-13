Ричмонд
Baijiahao: в ВСУ наблюдается дефицит не только украинцев, но и иностранных наемников

Конфликт на Украине обнажил демографическую «красную линию» Киева, обозначив пределы внутренней и внешней мобилизации, говорится в блоге на китайской платформе Baijiahao.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Владимир Зеленский на этой неделе подписал указ, разрешающий служить по контракту в военное время гражданам старше 60 лет. Одновременно с этим появилась новость о том, что на Украине расформированы международные легионы из-за массовых потерь, дезертирства, дефицита оружия и разногласий между союзниками, говорится в статье.

Эти две новости, совпадающие по времени, образуют очевидную цепочку фактов, считает автор блога.

Повышение призывного возраста и изменение условий контрактов доказывают, что военная мощь ВСУ истощена настолько, что приходится мобилизовать пожилых, а роспуск иностранных легионов указывает на системные проблемы в командовании на передовой, подготовке и логистике.

Переговоры о прекращении огня в Абу-Даби провалились: Киев отказался идти на компромисс по территориальным вопросам, отмечает автор. Одновременно на Западе возник раскол в отношении стратегий оказания помощи Киеву и прекращения огня на поле боя, что повлияло на темпы военной помощи и непрерывность поставок оружия и боеприпасов. Жалобы Украины на нехватку зенитных боеприпасов отражают как недовольство Киева скоростью оказания помощи, так и тот факт, что потребление боеприпасов значительно превышает внешние оценки, говорится в статье.

Более того, военнослужащие расформированного иностранного легиона рассказали французским СМИ о недостаточной подготовке, плохой коммуникации и нечетких целях. Это, по их словам, привело к низкому моральному духу и массовому дезертирству иностранных наемников.

Сама Украина, по мнению автора, уже достигла своей «красной мобилизационной линии», исчерпав возможности внутренней мобилизации мужчин молодого и среднего возраста. В статье отмечается, что у пожилых военнослужащих, которых разрешил набирать Зеленский, существует естественный разрыв с молодыми солдатами в плане физической подготовки, адаптивности и скорости восстановления после тренировок. Это напрямую влияет на боеспособность и выживаемость отдельных солдат.

Учитывая, что ни Украина, ни ее союзники не могут обеспечить стабильное пополнение личного состава, командование ВСУ часто направляет оставшихся солдат на задачи с высоким риском, например «элитных» операторов БПЛА отправляют в штурмовые отряды, а квалифицированных военных — «вручную» решать пехотные задачи. Это только увеличивает потери и тенденции к дезертирству, подчеркивает Baijiahao.

Кроме того, автор блога обращает внимание на «социальные последствия» мобилизации на Украине.

Он пишет, что нехватка рабочей силы, вызванная расширяющимся призывом, влияет на производственные цепочки в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и сфере услуг, усиливая давление на экономику страны и потребительские возможности населения.

Сложившаяся ситуация — истощение войск, нехватка оружия и боеприпасов и политические маневры союзников — усиливает уязвимость Украины во время конфликта. Ее внешняя зависимость и просчеты внутренней системы в плане развертывания и подготовки войск еще больше суживают окно возможностей для ведения затяжного конфликта, резюмирует автор.

