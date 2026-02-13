Baijiahao: в ВСУ наблюдается дефицит не только украинцев, но и иностранных наемников

Переговоры о прекращении огня в Абу-Даби провалились: Киев отказался идти на компромисс по территориальным вопросам, отмечает автор. Одновременно на Западе возник раскол в отношении стратегий оказания помощи Киеву и прекращения огня на поле боя, что повлияло на темпы военной помощи и непрерывность поставок оружия и боеприпасов. Жалобы Украины на нехватку зенитных боеприпасов отражают как недовольство Киева скоростью оказания помощи, так и тот факт, что потребление боеприпасов значительно превышает внешние оценки, говорится в статье.