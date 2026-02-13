ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 7 по 13 февраля ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия военной промышленности Украины;
- объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения;
- военные аэродромы;
- места производства и хранения ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Зализничное в Запорожской области;
- Глушковка, Чугуновка в Харьковской области;
- Сидоровка в Сумской области.
«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях
«Северная» группировка за неделю атаковала восемь бригад, два штурмовых полка и три пограничных отряда.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1425 боевиков. Также ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, 81 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, боевой машины РСЗО «Град», боевой машины РСЗО Vampire, двух станций РЭБ, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1130 боевиков
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали девять бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 30 складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 11 бригадам и батальону беспилотных систем ВСУ.
За неделю в зоне действия «Юга» ВСУ потеряли свыше 925 бойцов, два танка, 12 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» занял выгодные рубежи
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 15 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 1895 военнослужащих, пять танков, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.
«Восток» продвинулся вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам, семи штурмовым полкам и двум батальонам беспилотных систем ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили превысили 2830 человек. Также украинская сторона лишилась танка, 57 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и восьми артиллерийских орудий.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.
ВСУ потеряли порядка 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 65 автомобилей, девять артиллерийских орудий, восемь станций РЭБ, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
Средства противовоздушной обороны сбили:
- пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;
- 28 управляемых авиационных бомб;
- 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 1243 БПЛА самолетного типа.