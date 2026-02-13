Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 7 — 13 февраля 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 7 января по 13 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 7 по 13 февраля ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия военной промышленности Украины;
  • объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения;
  • военные аэродромы;
  • места производства и хранения ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили четыре населенных пункта

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Зализничное в Запорожской области;
  • Глушковка, Чугуновка в Харьковской области;
  • Сидоровка в Сумской области.

«Север» наступает в Харьковской и Сумской областях

«Северная» группировка за неделю атаковала восемь бригад, два штурмовых полка и три пограничных отряда.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1425 боевиков. Также ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, 81 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, боевой машины РСЗО «Град», боевой машины РСЗО Vampire, двух станций РЭБ, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1130 боевиков

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали девять бригад противника.

Потери украинской стороны составили: свыше 1130 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 106 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, 30 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 11 бригадам и батальону беспилотных систем ВСУ.

За неделю в зоне действия «Юга» ВСУ потеряли свыше 925 бойцов, два танка, 12 боевых бронированных машин, 71 автомобиль, 15 артиллерийских орудий, восемь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» занял выгодные рубежи

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 15 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 1895 военнослужащих, пять танков, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

«Восток» продвинулся вперед в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам, семи штурмовым полкам и двум батальонам беспилотных систем ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили превысили 2830 человек. Также украинская сторона лишилась танка, 57 боевых бронированных машин, 90 автомобилей и восьми артиллерийских орудий.

Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам.

ВСУ потеряли порядка 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 65 автомобилей, девять артиллерийских орудий, восемь станций РЭБ, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;
  • 28 управляемых авиационных бомб;
  • 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 1243 БПЛА самолетного типа.

