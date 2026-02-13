19fortyfive: почему «лучший в мире» танк Leopard 2 провалился на Украине

Балестриери утверждает, что украинцы не используют общевойсковой подход, на который полагаются вооруженные силы Германии и США, когда различные виды войск координируют свои действия в рамках одной операции для достижения максимальных результатов. Поэтому «одинокие» Leopard 2 и M1 Abrams стали очень уязвимыми для российских противотанковых ракет и дронов-камикадзе.