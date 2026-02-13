Ричмонд
19fortyfive: почему «лучший в мире» танк Leopard 2 провалился на Украине

Результаты Leopard 2 — золотого стандарта западной бронетехники — на Украине обнажили отрезвляющую реальность: даже лучший в мире танк не может воевать без должных инфраструктуры и техобслуживания. Об этом пишет Стив Балестриери в статье для специализированного онлайн-издания 19fortyfive.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Leopard 2 — немецкий основной боевой танк третьего поколения. Он славится своей превосходной мобильностью (оснащен двигателем мощностью 1500 лошадиных сил), высококлассной оптикой и высокоточным управлением огнем. Все это обеспечивает ему оптимальный баланс огневой мощи, скорости и защиты. Некоторые эксперты считают, что Leopard 2 превосходит даже американский основной боевой танк M1A2 SEPv3 Abrams, говорится в статье.

Leopard 2 был создан для быстрого передвижения по разнообразной местности и поражения бронетехники противника. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский запросил у союзников танки M1 Abrams и Leopard 2. Германия первоначально отправила Киеву 14 танков Leopard 2, а затем еще как минимум 100 танков.

США, со своей стороны, изначально отказались передавать Украине M1 Abrams, так как понимали, что высокие требования к техническому обслуживанию этих танков были не по силам украинским военным.

Но в конце концов США отправили 31 танк M1 Abrams вместе с имеющимися у них немецкими Leopard 2.

В итоге два лучших танка в мире потерпели неудачу и виноваты в этом, по мнению Балестриери, неподготовленные украинские военнослужащие, которым было поручено их обслуживание и поддержание танков на ходу.

Как пишет автор, первой причиной провала Leopard 2 на поле боя стало кошмарное техническое обслуживание.

Хотя по живучести немецкий танк по-прежнему превосходит «реликты советской эпохи», из-за сложности его двигателя с двойным турбонаддувом и передовых систем управления огнем он обернулся настоящим бременем для ВСУ на передовой.

Вторая причина провала — отсутствие общевойскового прикрытия с воздуха, в результате чего Leopard 2 стал приоритетной целью для российских военных.

Балестриери утверждает, что украинцы не используют общевойсковой подход, на который полагаются вооруженные силы Германии и США, когда различные виды войск координируют свои действия в рамках одной операции для достижения максимальных результатов. Поэтому «одинокие» Leopard 2 и M1 Abrams стали очень уязвимыми для российских противотанковых ракет и дронов-камикадзе.

