Leopard 2 — немецкий основной боевой танк третьего поколения. Он славится своей превосходной мобильностью (оснащен двигателем мощностью 1500 лошадиных сил), высококлассной оптикой и высокоточным управлением огнем. Все это обеспечивает ему оптимальный баланс огневой мощи, скорости и защиты. Некоторые эксперты считают, что Leopard 2 превосходит даже американский основной боевой танк M1A2 SEPv3 Abrams, говорится в статье.
Leopard 2 был создан для быстрого передвижения по разнообразной местности и поражения бронетехники противника. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский запросил у союзников танки M1 Abrams и Leopard 2. Германия первоначально отправила Киеву 14 танков Leopard 2, а затем еще как минимум 100 танков.
Но в конце концов США отправили 31 танк M1 Abrams вместе с имеющимися у них немецкими Leopard 2.
В итоге два лучших танка в мире потерпели неудачу — и виноваты в этом, по мнению Балестриери, неподготовленные украинские военнослужащие, которым было поручено их обслуживание и поддержание танков на ходу.
Хотя по живучести немецкий танк по-прежнему превосходит «реликты советской эпохи», из-за сложности его двигателя с двойным турбонаддувом и передовых систем управления огнем он обернулся настоящим бременем для ВСУ на передовой.
Балестриери утверждает, что украинцы не используют общевойсковой подход, на который полагаются вооруженные силы Германии и США, когда различные виды войск координируют свои действия в рамках одной операции для достижения максимальных результатов. Поэтому «одинокие» Leopard 2 и M1 Abrams стали очень уязвимыми для российских противотанковых ракет и дронов-камикадзе.