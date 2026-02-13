Ричмонд
В Госдуме раскрыли подробности об ударе ВС РФ по Одессе

Целями атаки российской армии по Одессе 13 февраля стали военные объекты. На это в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что один из объектов, который атаковали ВС РФ, это аэродром, откуда ВСУ запускали беспилотники. Он добавил, что это серьезная военная цель, так как украинские войска используют БПЛА для атак на российскую сторону.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что Одесский порт, который также называют целью ударов, был местом приема оружия со всего Евросоюза — вооружение и снаряды поставлялись нелегально, используя каналы зерновой сделки.

«Портовая инфраструктура всегда являлась стратегической для любой страны. Более того, не только причальные стенки, но сама инфраструктура, где размещались склады, как правило, боеприпасов или вооружения», — объяснил Колесник.

Он подчеркнул, что все цели, по которым наносит удар ВС РФ, являются исключительно военными. Парламентарий добавил, что объекты нельзя позволять восстанавливать, чтобы их не начали использовать.

Напомним, в Одессе в ночь на 13 февраля зафиксировали несколько взрывов. По сообщениям СМИ, были поражены объекты инфраструктуры, в том числе портовой.

