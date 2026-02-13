В Госдуме раскрыли подробности об ударе ВС РФ по Одессе

Он уточнил, что один из объектов, который атаковали ВС РФ, это аэродром, откуда ВСУ запускали беспилотники. Он добавил, что это серьезная военная цель, так как украинские войска используют БПЛА для атак на российскую сторону.
«Портовая инфраструктура всегда являлась стратегической для любой страны. Более того, не только причальные стенки, но сама инфраструктура, где размещались склады, как правило, боеприпасов или вооружения», — объяснил Колесник.
Он подчеркнул, что все цели, по которым наносит удар ВС РФ, являются исключительно военными. Парламентарий добавил, что объекты нельзя позволять восстанавливать, чтобы их не начали использовать.
Напомним, в Одессе в ночь на 13 февраля зафиксировали несколько взрывов. По сообщениям СМИ, были поражены объекты инфраструктуры, в том числе портовой.