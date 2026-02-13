ВКС нанесли бомбовый удар по позициям 22-й бригады ВСУ в Харьковской области. Видео

По данным канала, для поражения целей в районе населенного пункта Ветеринарное применялись фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Использование данных модулей превращает обычные свободнопадающие бомбы в управляемое оружие, что позволяет авиации поражать противника, не входя в зону действия систем ПВО.