ВКС нанесли бомбовый удар по позициям 22-й бригады ВСУ в Харьковской области. Видео

Российские Воздушно-космические силы нанесли серию ударов по объектам ВСУ в приграничных районах Харьковской области. Целью атаки стали пункты временной дислокации подразделений 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пишет телеграм-канал «Северный ветер».
По данным канала, для поражения целей в районе населенного пункта Ветеринарное применялись фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Использование данных модулей превращает обычные свободнопадающие бомбы в управляемое оружие, что позволяет авиации поражать противника, не входя в зону действия систем ПВО.
В результате прямого попадания пункты дислокации украинских подразделений были уничтожены.