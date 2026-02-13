Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВКС нанесли бомбовый удар по позициям 22-й бригады ВСУ в Харьковской области. Видео

Авиация ВКС РФ применила управляемые ФАБы против 22-й бригады ВСУ. Результаты атаки в районе населенного пункта Ветеринарное попали на видео.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские Воздушно-космические силы нанесли серию ударов по объектам ВСУ в приграничных районах Харьковской области. Целью атаки стали пункты временной дислокации подразделений 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пишет телеграм-канал «Северный ветер».

По данным канала, для поражения целей в районе населенного пункта Ветеринарное применялись фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Использование данных модулей превращает обычные свободнопадающие бомбы в управляемое оружие, что позволяет авиации поражать противника, не входя в зону действия систем ПВО.

В результате прямого попадания пункты дислокации украинских подразделений были уничтожены.