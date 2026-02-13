Краснодарцам объяснили, где укрыться при опасности, если в доме нет подвала

Их общая вместимость составляет свыше 275 тысяч человек. В случае воздушной опасности их можно использовать в качестве укрытий, но находиться там следует не более суток и обязательно брать с собой «тревожный чемоданчик» с теплой одеждой, едой и водой.
Однако в новостройках подвалы часто отсутствуют или же проданы под коммерцию. Где укрыться в случае тревоги жителям таких домов, рассказал замначальника управления гражданской защиты Краснодара Вячеслав Мкртычев.
«Мы рекомендуем использовать для этого туалетные или ванные комнаты. Также подходят коридоры, где отсутствует остекление. Желательно присесть на пол и прислониться к несущей стене — таким образом, вы максимально себя обезопасите», — сообщил он эксклюзивно для Telegram-канала депутата гордумы Максима Жмутского.