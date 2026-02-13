Ричмонд
«Мста-С» уничтожила позиции ВСУ высокоточным ударом по лазерной подсветке с беспилотника. Видео

Высокоточная работа артиллерии: беспилотник «Орлан» навел управляемый снаряд на блиндаж ВСУ. Кадры уничтожения укреплений на Красноармейском направлении.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские артиллеристы на Красноармейском направлении уничтожили укрепленные позиции украинских войск, применив управляемое вооружение. Расчет самоходной установки «Мста-С» поразил цель высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2», сообщает Министерство обороны.

Бойцы штурмовых групп обнаружили замаскированный блиндаж и огневые точки противника. Координаты объекта дополнительно подтвердили операторы разведывательных дронов, после чего данные передали артиллеристам.

Для гарантированного уничтожения укрепления командование приняло решение использовать корректируемый снаряд «Краснополь-М2». Перед выстрелом экипаж запрограммировал снаряд, а наведение с воздуха обеспечил беспилотник «Орлан-30», подсветивший цель лазером.

