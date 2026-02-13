«Мста-С» уничтожила позиции ВСУ высокоточным ударом по лазерной подсветке с беспилотника. Видео

Российские артиллеристы на Красноармейском направлении уничтожили укрепленные позиции украинских войск, применив управляемое вооружение. Расчет самоходной установки «Мста-С» поразил цель высокоточным боеприпасом «Краснополь-М2», сообщает Министерство обороны.
Бойцы штурмовых групп обнаружили замаскированный блиндаж и огневые точки противника. Координаты объекта дополнительно подтвердили операторы разведывательных дронов, после чего данные передали артиллеристам.
Для гарантированного уничтожения укрепления командование приняло решение использовать корректируемый снаряд «Краснополь-М2». Перед выстрелом экипаж запрограммировал снаряд, а наведение с воздуха обеспечил беспилотник «Орлан-30», подсветивший цель лазером.