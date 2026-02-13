Сейм Польши принял закон о декриминализации наемничества для граждан, участвовавших в боях в рядах ВСУ. За закон проголосовали 406 депутатов, против — четверо, воздержались — 19.
Изначально для службы в армии другого государства требовалось разрешение властей, а за нарушение грозило до пяти лет тюрьмы. Теперь такие граждане «прощаются», а их поступок «забывается».
Польский замминистра обороны Цезари Томчик отметил, что точное число польских наемников на Украине неизвестно. Минобороны РФ ранее сообщало о 13 387 наемниках, включая 2 960 поляков, из которых 1 497 были уничтожены.
Ранее KP.RU сообщил, что на Константиновском направлении ВС РФ ликвидировали диверсионную группу из четырех человек, двое из которых — польские наемники, как заявил оператор «Юга» с позывным Туапсе. Противник пытался атаковать российские позиции, но был вовремя обнаружен и уничтожен.