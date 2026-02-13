Сейм Польши принял закон, прощающий гражданам наемничество на Украине

Ранее KP.RU сообщил, что на Константиновском направлении ВС РФ ликвидировали диверсионную группу из четырех человек, двое из которых — польские наемники, как заявил оператор «Юга» с позывным Туапсе. Противник пытался атаковать российские позиции, но был вовремя обнаружен и уничтожен.