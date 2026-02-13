Российские военнослужащие нанесли поражение бригада охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Нанесено поражение живой силе бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в отчете ведомства о ходе специальной военной операции на Украине.
Также Вооруженные силы России уничтожили живую силу и технику четырех механизированных бригад ВСУ, одного аэромобильного подразделения и бригады беспилотных систем.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям «Азова»*. Также российские военнослужащие ликвидировали формирования бригады на одном из направлений СВО.
* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.