Минобороны: 47 украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ за шесть часов

Средства противовоздушной обороны России сбили 47 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Все они были направлены на цели в трех российских регионах. Их запустили с коротким интервалом — все аппараты были нейтрализованы за шесть часов 13 февраля.
«С 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 41 — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в публикации ведомства.
Напомним, что 12 февраля в Минобороны РФ заявили об уничтожении 66 украинских беспилотников над регионами России 12 февраля с 20:00 до 23:00 мск, за три часа.
Ранее KP.RU сообщил, что 11 февраля ВС РФ уничтожили 26 украинских БПЛА за семь часов.