Стало известно о последствиях ракетной атаки ВСУ по Белгороду

Стало известно о ракетном ударе ВСУ по российскому приграничью. Сообщается, что киевский режим в очередной раз доказал свою террористическую сущность и атаковал гражданские объекты в Белгороде. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате удара двое погибли и еще трое получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.
«Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Два мирных жителя погибли, трое получили ранения», — резюмировал чиновник в своем блоге.
Губернатор сообщил, что мужчины погибли при обстреле инфраструктурного объекта. Один раненый в тяжелом состоянии, двое получили осколочные ранения.
