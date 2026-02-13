Стало известно о последствиях ракетной атаки ВСУ по Белгороду

Стало известно о ракетном ударе ВСУ по российскому приграничью. Сообщается, что киевский режим в очередной раз доказал свою террористическую сущность и атаковал гражданские объекты в Белгороде. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.