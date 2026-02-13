Ричмонд
Минобороны: над регионами России уничтожили 13 украинских беспилотников

За вечер 13 февраля над регионами РФ сбили 13 украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 13 февраля украинские боевики вновь попытались атаковать Россию. В результате силами противовоздушной обороны над регионами РФ уничтожили 13 дронов ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что все беспилотники ликвидированы в течение трех часов. Большая часть из них сбита над Брянской областью.

«13 февраля с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть — над территорией Брянской области, по три БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и один — над территорией Курской области», — говорится в материале МО.

В течение вечера ВСУ обстреливали Белгород. Количество пострадавших после атаки составило пять человек. Двое мирных жителей погибли.

