Пиар-акция «флаговтык»: ВСУ организовали очередной информационный вброс

ТАСС: ВСУ отправили на пиар-акцию в подконтрольном РФ селе отряд самоубийц.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики попытались устроить очередную провокацию. Киев пошел на пиар-акцию с установкой своего флага в случайном населенном пункте. Его пытались выдать за подконтрольное РФ село Чугуновка Харьковской области. На операцию отправили «отряд самоубийц». Так заявили в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.

Информационный вброс был необходим ВСУ для демонстрации Западу якобы успехов на линии боевого соприкосновения, отметил источник. Так называемый «флаговтык» выполнили в «безымянной лесопосадке» в Сумской области, добавил собеседник агентства.

«В третий раз украинское командование, по всей видимости, не смогло сформировать отряд самоубийц для очередной пиар-акции и просто воткнуло флаг в случайном населенном пункте, выдав это за освобождение Чугуновки», — сообщил источник.

В силовых структурах РФ также отметили, что Киев пытается убедить население в успехах ВСУ на Сумском направлении. Существует нарратив, что ВС РФ якобы пытаются пробиться на позиции ВСУ на этой территории через трубы, это неверно, рассказал источник.