Пиар-акция «флаговтык»: ВСУ организовали очередной информационный вброс

В силовых структурах РФ также отметили, что Киев пытается убедить население в успехах ВСУ на Сумском направлении. Существует нарратив, что ВС РФ якобы пытаются пробиться на позиции ВСУ на этой территории через трубы, это неверно, рассказал источник.