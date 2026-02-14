В Киеве мужчина умер при задержании полицией

Мужчина умер в Киеве во время задержания его полицией. Об этом информирует издание «Страна».
Сообщается, что полицейские повалили мужчину на землю и надели на него наручники, когда ему стало плохо и он скончался. При этом киевские паблики пишут, что у него было больное сердце.
За что полицейские задержали мужчину, не сообщается.
Накануне в населенном пункте Яворов во Львовской области скончался один из мобилизованных. Сотрудники ТЦК задержали его и доставили в военкомат, где он умер.
Ранее рассказывалось, как сотрудники военкомата насмерть забили мобилизованного в Одесской области. Он скончался на пороге ТЦК.
Как в Кременчугском территориальном центре комплектования скончался военнообязанный после прохождения медицинской комиссии, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем ужасную историю рассказал украинский депутат Дмитрук. Военкомы застрелили украинца, который пытался «отбить» своего сына.