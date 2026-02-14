Politico: Россия и Украина достигли согласия, как определить прекращение огня

По данным газеты, по итогам встречи в Абу-Даби стороны не вышли из тупиковой ситуации. Однако неназванный европейский чиновник сообщил Politico, что России и Украине удалось достичь общего соглашения о том, как следует определять «режим прекращения огня» и как будет выглядеть демилитаризованная зона после прекращения боевых действий. При этом остаются нерешенными два ключевых спорных вопроса: возможное присутствие западных войск на украинской территории и границы Украины.