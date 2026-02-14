Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Россия и Украина достигли согласия, как определить прекращение огня

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Представители РФ и Украины на прошедших переговорах в Абу-Даби достигли понимания в том, как определить режим прекращения огня. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По данным газеты, по итогам встречи в Абу-Даби стороны не вышли из тупиковой ситуации. Однако неназванный европейский чиновник сообщил Politico, что России и Украине удалось достичь общего соглашения о том, как следует определять «режим прекращения огня» и как будет выглядеть демилитаризованная зона после прекращения боевых действий. При этом остаются нерешенными два ключевых спорных вопроса: возможное присутствие западных войск на украинской территории и границы Украины.

Также газета сообщила, что следующая встреча представителей РФ, США и Украины на будущей неделе может пройти в Абу-Даби или в Майами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше