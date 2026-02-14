Два человека погибли и трое ранены в Белгороде после атаки ВСУ

Украинские военные нанесли ракетный удар по Белгороду. При этом были атакованы гражданские объекты, информировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ракетный обстрел повлёк за собой трагические последствия. Сообщается, что два человека при этом погибли. Ещё трое ранены, медики оказывают им помощь. Речь идёт о мирных жителях, почеркнул чиновник.
«Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Два мирных жителя погибли, трое получили ранения», — сказано в релизе, который Гладков опубликовал в социальной сети.
Накануне сообщалось, что пять мирных жителей пострадали при атаках со стороны ВСУ по Белгородской области 13 февраля. В частности, в Волоконовском округе в селе Грушевка FPV-дрон ударил по легковушке. У водителя рваные раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравма. При атаке дронов на другой автомобиль у женщины зафиксированы ранения головы и плеча, у мужчины — ранения мягких тканей шеи, рук и ног.
Напомним, вечером 13 февраля украинские боевики вновь попытались атаковать Россию. В результате силами противовоздушной обороны над регионами РФ уничтожили 13 дронов ВСУ. Все беспилотники ликвидированы в течение трех часов. Большая часть из них сбита над Брянской областью.
Кроме того, в семи муниципалитетах Белгородской области 37 населенных пунктов подверглись атакам ВСУ 12 февраля. Суммарно со стороны Украины на территорию региона (двух городов, шести поселков, 27 сел и двух хуторов) прилетели 75 дронов и четыре боеприпаса. Один человек погиб, семеро ранены.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области простились с протоиереем Сергием, погибшем при атаке ВСУ. Отец Сергий погиб 10 февраля, когда ВСУ нанесли удар по территории частного дома села Скельки. Тогда во дворе происходило прощание с усопшим, пострадали шесть человек.
Также сообщалось, что недавно два мирных херсонца пострадали от атаки FPV-дрона по маршрутке, а ночной удар БПЛА оставил без света 26 тысяч жителей Херсонщины.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что терроризм киевского режима против мирного населения должен стать предметом обсуждения на Мюнхенской конференции по безопасности. Так дипломат прокомментировала очередную атаку ВСУ на Белгород, в результате которой пострадали пять человек.