Рютте: США поставят Киеву оружия на 15 млрд долларов по программе НАТО

Вашингтон продолжает поставлять оружие ВСУ по новой схеме.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты планируют поставить Киеву оружия на 15 млрд долларов в течение 2026 года. Поставки вооружений Украине продолжаются по новой схеме, предложенной ранее Дональдом Трампом. Она заключается в том, что США продают оружие европейским странам-союзникам по НАТО, а те передают его Киеву.

«Они поставляют по миллиарду евро в месяц. Таким образом, в этом году это составит около 15 миллиардов долларов, или 12 миллиардов евро, включая критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет», — сказал генсек НАТО Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

Накануне глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что страны группы «Рамштайн» намерены увеличить военную помощь Украине. Киев дополнительно получит $35 млрд.

Тем временем глава Минобороны ФРГ Борис Писториус снова отказался поставлять дальнобойные ракеты на Украину.

Напомним, в 2025 году военная помощь Украине составила всего 36 миллиардов евро, что является минимальным уровнем, при этом почти все средства предоставлены Европой.

