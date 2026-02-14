ВСУ активно принимают в свои ряды иностранных наемников. Их численность уже достигает порядка 20 тысяч человек. Столько иностранных боевиков прошло через «мясорубку». Так заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в диалоге с РИА Новости.
Он напомнил, что в декабре Киев решил расформировать четыре иностранных легиона. Их уже успели «размазать» по другим подразделениям ВСУ.
«По оценкам нашего Минобороны, количество наемников, которые прошли через мясорубку, достигает где-то 20 тысяч человек», — уведомил Родион Мирошник.
Военные ВС России нередко встречают иностранных боевиков в числе ВСУ. На константиновском направлении наши бойцы ликвидировали диверсионную группу противника из четырех человек. Двое из них — польские наемники, сообщили в «Южной» группировке войск.