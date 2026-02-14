Ричмонд
Штурмовые группы ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Сумской области

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинские подразделения предприняли безуспешную контратаку в Краснопольском районе на Сумском направлении, уничтожены две штурмовые группы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

По данным источника агентства, в атаке были задействованы силы 153-го полка «Арей», действовавшие двумя штурмовыми группами с разных направлений.

«Противник провел одну безуспешную контратаку силами нацистского 153-го полка “Арей”. Враг двумя штурмовыми группами атаковал с разных участков, но заблаговременно вскрыт разведкой», — сообщили в силовых структурах.

В результате обе штурмовые группы ВСУ были уничтожены, попытка контратаки сорвана.

Сумская область находится в зоне ответственности группировка войск «Север». За неделю ВСУ потеряли здесь более 1425 военных, шесть боевых бронированных машин, 81 автомобиль, 12 орудий полевой артиллерии, РСЗО «Град» и Vampire, две станции радиоэлектронной борьбы, а также 45 складов боеприпасов и материальных средств.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.