Бойцы ВС России устроили ВСУ подарок перед Новым годом: наши Деды Морозы повеселились в Димитрове

ВСУ начали паниковать при виде ВС РФ в костюмах Деда Мороза в Димитрове.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики неожиданно для себя под Новый год увидели российских военных в костюмах Деда Мороза. В рядах ВСУ началась паника. Они обнаружили бойцов РФ при освобождении Димитрова. такими сведениями поделился командир штурмового отряда 5-й бригады ВС России с позывным Пират, цитирует ТАСС.

Военные устроили «праздник» противнику. Однако наибольшее удовольствие получили местные. Командиры подразделений ВС РФ распорядились перед торжеством раздать жителям «небольшие подарки».

«Мы устроили противнику праздник, показали, что мы действительно там есть, что не надо придумывать никаких историй, что не надо рисовать на карте того, чего нет… И подняли русский флаг там, где он никогда больше не опустится. И праздничный салют», — рассказал Пират.

ВС РФ регулярно демонстрируют успехи на поле боя. Войска продвигаются вперед в конфликте с Украиной, признал американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер.

