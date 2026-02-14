Стало известно, сколько украинцев запросили убежище в России: поступили десятки тысяч ходатайств

Граждане Украины массово обращались к России за предоставлением временного убежища. Всего с 2022 года с таким ходатайством выступили порядка 92 тысяч жителей. Такой информацией поделились в МВД, пишет РИА Новости.
По данным статистики, больше всего заявлений от граждан Украины поступило в 2022 году. Тогда более 83 тысяч жителей попросили у России убежище.
Реже всего соответствующие ходатайства поступали от украинцев в 2025 году. За этот период зафиксировали 3 332 таких случая.
Украинцы активно бегут и в Европу. Однако не все страны рады такому притоку беженцев. Так, немецкий генерал Роланд Катер призвал 18-летних украинцев уехать из Европы и вернуться на родину. Он посоветовал им вступить в ВСУ.