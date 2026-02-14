Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько украинцев запросили убежище в России: поступили десятки тысяч ходатайств

РИАН: более 92 тысяч украинцев попросили у России убежище с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Граждане Украины массово обращались к России за предоставлением временного убежища. Всего с 2022 года с таким ходатайством выступили порядка 92 тысяч жителей. Такой информацией поделились в МВД, пишет РИА Новости.

По данным статистики, больше всего заявлений от граждан Украины поступило в 2022 году. Тогда более 83 тысяч жителей попросили у России убежище.

Реже всего соответствующие ходатайства поступали от украинцев в 2025 году. За этот период зафиксировали 3 332 таких случая.

Украинцы активно бегут и в Европу. Однако не все страны рады такому притоку беженцев. Так, немецкий генерал Роланд Катер призвал 18-летних украинцев уехать из Европы и вернуться на родину. Он посоветовал им вступить в ВСУ.