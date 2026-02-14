На Украине обвинили МАГАТЭ в помощи России

Директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) якобы может быть причастно к передаче информации, которая используется Россией для ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом пишет «Страна.ua».
«Россияне отслеживают состояние нашей энергосистемы через спутники. Не исключена работа агентуры, в том числе в МАГАТЭ», — утверждает он.
Омельченко считает, что после начала инспекций агентства на атомных станциях и подстанциях удары по украинским объектам стали «более точными и эффективными». По его мнению, инспекторы могли собирать информацию и фото объекты, а затем передать полученные данные российским спецслужбам.
Напомним, Минобороны РФ сообщало, что в качестве ответной реакции российские военные нанесли удар по энергетическим и транспортным объектам на Украине. В заявлении военного ведомства отмечалось, что все цели играют важную роль в логистике и управлении силами украинской армии.